Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Buna göre, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray çeyrek finalde mücadele edecek.
TARİHLER BELLİ OLDU
5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek çinal ilk karşılaşmalarının programı şöyle;
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Buna göre, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray çeyrek finalde mücadele edecek.
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