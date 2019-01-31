Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Buna göre, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Gatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray çeyrek finalde mücadele edecek.



TARİHLER BELLİ OLDU

5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek çinal ilk karşılaşmalarının programı şöyle;