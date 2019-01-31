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için kritik gün

Başkanı Ahmet Ağaoğlu yetkilileri ile bir araya gelecek. O döneme ait sözlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda savunma yapılacak.

Trabzon için kritik gün
TRABZON ile 2016 yılında UEFA ile konusunda yapılan üç sezonluk anlaşmanın detayları bugün 'de masaya yatırılacak. Bu görüşmelerde "Avrupa kupalarından men" cezası almamak için çaba sarf edilecek.

SAVUNMA YAPILACAK
UEFA yetkilileri ile bir araya gelecek olan Başkan Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, o dönem atılan imza sonucu verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediği konusuyla ilgili olarak savunma yapacak.

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