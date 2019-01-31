Trabzon için kritik gün

TRABZON ile 2016 yılında UEFA ile Finansal Fair Play konusunda yapılan üç sezonluk anlaşmanın detayları bugün İsviçre'de masaya yatırılacak. Bu görüşmelerde "Avrupa kupalarından men" cezası almamak için çaba sarf edilecek.
SAVUNMA YAPILACAK
UEFA yetkilileri ile bir araya gelecek olan Başkan Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, o dönem atılan imza sonucu verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediği konusuyla ilgili olarak savunma yapacak.
SAVUNMA YAPILACAK
UEFA yetkilileri ile bir araya gelecek olan Başkan Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, o dönem atılan imza sonucu verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediği konusuyla ilgili olarak savunma yapacak.
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