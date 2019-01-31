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Diagne ve Mitroglou’nu renklerine bağlayan Cimbom in son gününde için tüm kozlarını oynayacak. Aslan genç yıldızı 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.

Gözler şimdi Emre Mor’da
Forvet hattını Mbaya Diagne ve Mitroglou'nu ederek güçlendiren transferin sonu gününde 'lu için yoğun bir mesai harcayacak. Sarı- Kırmızılılar, İspanyol ekibinde 3 kez kadro dışı kalan 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptı.

GELMEK İSTİYOR
Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor'un Galatasaray'a gelmeyi istemesini fırsata çevirerek Milli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Emre'nin kendisini alan 'le çalışmak istediği ve bu yüzden transfer için Celta Vigo yönetiminden kolaylık istediği öğrenildi.



YUNUS'TA PÜRÜZ ÇIKTI!
G.Saray dün genç yıldızı Yunus Akgün'ün satışı için ekibi Anderlecht ile 3.5 milyon Euro+sonraki satıştan %30 pay karşılığında anlaşmıştı. Ancak Belçika ekibi oyuncunun menajerinin 1 milyon Euro komisyon istemesi nedeniyle transferden vazgeçti.

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