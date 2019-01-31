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  • 31.01.2019 16:43
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 16:51

Diagne resmen 'da | Cimbom i KAP'a bildirdi

, ini resmen açıkladı. İşte yıldız futbolcunun alacağı ücret.

Diagne resmen G.Saray'da! İşte alacağı ücret

, ini resmen açıkladı.

Sarı kırmızı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

'Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 4.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti


2019-2020 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti


2020-2021 sezonu için net 2.350.000 EUR sabit transfer ücreti


2021-2022 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti


2022-2023 sezonu için net 2.400.000 EUR sabit transfer ücreti'

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