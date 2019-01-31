Cimbom & Trabzon’a kolay kura

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları Türkiye Futbol Federasyonu Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde çekildi. Kuraya Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor seri başı olarak dahil oldu. Çekilen kura sonunda Trabzonspor - Ümraniyespor, Akhisarspor - Kasımpaşa, Galatasaray - Hatayspor ve Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe ile eşleşti.
PROGRAM BELLİ
Yarı final eşleşmeleri ise Trabzonspor - Ümraniyespor galibi ile Akhisarspor - Kasımapaşa maçının galibi karşılaşacak. Diğer eşleşmede ise Galatasaray - Hatayspor kazananı ile Yeni Malatyaspor - Göztepe karşılaşmasının galibi oynayacak. Çeyrek final turunda ilk maçlar 5, 6 ve 7 Şubat rövanş mücadeleleri ise 26, 27 ve 28 şubat tarihlerinde yapılacak.
PROGRAM BELLİ
Yarı final eşleşmeleri ise Trabzonspor - Ümraniyespor galibi ile Akhisarspor - Kasımapaşa maçının galibi karşılaşacak. Diğer eşleşmede ise Galatasaray - Hatayspor kazananı ile Yeni Malatyaspor - Göztepe karşılaşmasının galibi oynayacak. Çeyrek final turunda ilk maçlar 5, 6 ve 7 Şubat rövanş mücadeleleri ise 26, 27 ve 28 şubat tarihlerinde yapılacak.
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