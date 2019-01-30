Caiuby’den müjde var

Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Caiuby'nin Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia ediliyordu. Dün Brezilyalı yıldızla ilgili oldukça flaş bir gelişme yaşandı.



NEREYE GİDECEK?

Augsburg kulübü, yeni yıl tatilinden 22 gün geç geldiği için Caiuby'nin sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bu karar sonrasında 30 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyor.