G.SARAY'DA forvet transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Alan Carvalho için Dubai'ye gitmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti. Yönetim, menajer anlaşmazlığından dolayı transferi gerçekleştirememiş ve taraftarlar tarafından büyük tepki çekmişti.
- Spor
- 28.01.2019
- Gazete
Alan’da son raund
Sarı- Kırmızılılar, Alan’ın menajeri Özkan Doğan ile bugün ya da yarın son bir görüşme daha yapacak. Taraftarın da yolunu gözlediği Sambacı yıldıza bu kez imza attırılacağı belirtiliyor...
G.SARAY'DA forvet transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Alan Carvalho için Dubai'ye gitmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti. Yönetim, menajer anlaşmazlığından dolayı transferi gerçekleştirememiş ve taraftarlar tarafından büyük tepki çekmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.