Bugünkü
Takvim

Alan’da son raund

Sarı- Kırmızılılar, Alan’ın menajeri ile bugün ya da yarın son bir görüşme daha yapacak. Taraftarın da yolunu gözlediği Sambacı yıldıza bu kez imza attırılacağı belirtiliyor...



G.SARAY'DA forvet transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Alan Carvalho için Dubai'ye gitmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti. Yönetim, menajer anlaşmazlığından dolayı transferi gerçekleştirememiş ve taraftarlar tarafından büyük tepki çekmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAlan’da son raund
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri