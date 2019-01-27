Cimbom çamurdan altın çıkardı!.. Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, çok zorlu şartlardaki İzmir deplasmanında Göztepe'yi 1-0 yendi. 13. dakikada Muslera'nın büyük hatasında Jerome'un dokunuşu direği yaladı. 35. dakikada Sinan Gümüş'ün yaptığı ortada Feghouli topu farklı şekilde auta vurdu.
ONYEKURU FIRSATI HARCADI
55. dakikada Göztepe VAR kararıyla penaltı kazandı. Ancak Borges penaltıyı dışarı attı. 68. dakikada Selçuk İnan'ın uzun pasıyla hareketlenen Onyekuru yüzde yüz pozisyonda topu ezdi ve mutlak gol kaçtı.
JEROME ÜST DİREĞİ GEÇEMEDİ
73. dakikada Galatasaray golü buldu... Sağdan Mariano'nun ortasında savunmadan seken topu Sinan Gümüş göğsüyle ağlara yolladı: 0-1. 79. dakikada Jerome'un kafa vuruşu üst direkten geri döndü.
YASİN'İN ŞUTU DA DİREKTE
81. dakikada Onyekuru yine yüzde yüz golü kaçırdı. 84'de Feghouli'nin şutunu Beto kurtardı. 90+2. dakikada Yasin'in şutu da direkten döndü ve maç 1-0 bitti.
ONYEKURU FIRSATI HARCADI
55. dakikada Göztepe VAR kararıyla penaltı kazandı. Ancak Borges penaltıyı dışarı attı. 68. dakikada Selçuk İnan'ın uzun pasıyla hareketlenen Onyekuru yüzde yüz pozisyonda topu ezdi ve mutlak gol kaçtı.
JEROME ÜST DİREĞİ GEÇEMEDİ
73. dakikada Galatasaray golü buldu... Sağdan Mariano'nun ortasında savunmadan seken topu Sinan Gümüş göğsüyle ağlara yolladı: 0-1. 79. dakikada Jerome'un kafa vuruşu üst direkten geri döndü.
YASİN'İN ŞUTU DA DİREKTE
81. dakikada Onyekuru yine yüzde yüz golü kaçırdı. 84'de Feghouli'nin şutunu Beto kurtardı. 90+2. dakikada Yasin'in şutu da direkten döndü ve maç 1-0 bitti.
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