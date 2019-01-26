Süper Lig puan durumu... Süper Lig'in 19. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Puan durumu tablosuna göre, Başakşehir lider konumda. Zirve yarışının kızıştığı Süper Lig'de bugün Galatasaray, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Galatasaray bu maçı kazanırsa, Başakşehir ise maçı kaybederse aralarındaki puan farkı kapanacak. Peki, puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU (19. HAFTA)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|18
|11
|5
|2
|26
|10
|16
|38
|2
|Galatasaray
|18
|9
|5
|4
|36
|21
|15
|32
|3
|Yeni Malatyaspor
|18
|9
|5
|4
|29
|18
|11
|32
|4
|Beşiktaş
|19
|8
|6
|5
|32
|24
|8
|30
|5
|Kasımpaşa
|18
|9
|2
|7
|37
|29
|8
|29
|6
|Trabzonspor
|18
|8
|5
|5
|34
|26
|8
|29
|7
|Konyaspor
|18
|7
|7
|4
|25
|21
|4
|28
|8
|Antalyaspor
|18
|8
|4
|6
|19
|21
|-2
|28
|9
|Sivasspor
|18
|6
|6
|6
|24
|25
|-1
|24
|10
|Bursaspor
|18
|4
|10
|4
|18
|18
|0
|22
|11
|Göztepe
|18
|7
|1
|10
|20
|22
|-2
|22
|12
|Alanyaspor
|18
|6
|3
|9
|15
|22
|-7
|21
|13
|Kayserispor
|18
|5
|5
|8
|15
|25
|-10
|20
|14
|Ankaragücü
|18
|6
|2
|10
|17
|32
|-15
|20
|15
|BB Erzurumspor
|19
|3
|8
|8
|18
|25
|-7
|17
|16
|Fenerbahçe
|18
|3
|8
|7
|17
|25
|-8
|17
|17
|Akhisarspor
|18
|4
|5
|9
|19
|29
|-10
|17
|18
|Rizespor
|18
|2
|9
|7
|20
|28
|-8
|15
SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
25 OCAK CUMA
Beşiktaş - BB Erzurumspor: 1 - 1
26 OCAK CUMARTESİ
Kayserispor - Bursaspor:
Göztepe - Galatasaray:
27 OCAK PAZAR
Rizespor - Akhisarspor:
Konyaspor - Antalyaspor:
Sivasspor - Trabzonspor:
28 OCAK PAZARTESİ
Başakşehir - Kasımpaşa:
Ankaragücü - Alanyaspor:
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor:
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