Süper Lig puan durumu... Süper Lig'in 19. haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Puan durumu tablosuna göre, Başakşehir lider konumda. Zirve yarışının kızıştığı Süper Lig'de bugün Galatasaray, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Galatasaray bu maçı kazanırsa, Başakşehir ise maçı kaybederse aralarındaki puan farkı kapanacak. Peki, puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU (19. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 18 11 5 2 26 10 16 38 2 Galatasaray 18 9 5 4 36 21 15 32 3 Yeni Malatyaspor 18 9 5 4 29 18 11 32 4 Beşiktaş 19 8 6 5 32 24 8 30 5 Kasımpaşa 18 9 2 7 37 29 8 29 6 Trabzonspor 18 8 5 5 34 26 8 29 7 Konyaspor 18 7 7 4 25 21 4 28 8 Antalyaspor 18 8 4 6 19 21 -2 28 9 Sivasspor 18 6 6 6 24 25 -1 24 10 Bursaspor 18 4 10 4 18 18 0 22 11 Göztepe 18 7 1 10 20 22 -2 22 12 Alanyaspor 18 6 3 9 15 22 -7 21 13 Kayserispor 18 5 5 8 15 25 -10 20 14 Ankaragücü 18 6 2 10 17 32 -15 20 15 BB Erzurumspor 19 3 8 8 18 25 -7 17 16 Fenerbahçe 18 3 8 7 17 25 -8 17 17 Akhisarspor 18 4 5 9 19 29 -10 17 18 Rizespor 18 2 9 7 20 28 -8 15



SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

25 OCAK CUMA

Beşiktaş - BB Erzurumspor: 1 - 1

26 OCAK CUMARTESİ

Kayserispor - Bursaspor:

Göztepe - Galatasaray:

27 OCAK PAZAR

Rizespor - Akhisarspor:

Konyaspor - Antalyaspor:

Sivasspor - Trabzonspor:

28 OCAK PAZARTESİ

Başakşehir - Kasımpaşa:

Ankaragücü - Alanyaspor:

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: