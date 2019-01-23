Dün transferde çok önemli gelişmeler yaşandı. Lider Medipol Başakşehir, Robinho'nun ardoından forvet hattına bir transfer daha yaparak Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'yı kadrosuna kattı. Bu sürpriz gelişme gündeme damgasını vururken, Sarı- Lacivertli kulübün yapmayı planladığı transferin de iyice önünü açtı.
SÖZLEŞME 1.5 YILLIK OLACAK
Başakşehir'de forma şansı çok azalan Emmanuel Adebayor için transfer izni çıkmış oldu. Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Togolu yıldızın birkaç gün içinde kendisini Sarı-Lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sözleşmenin 1.5 yıllık olacağı da öğrenildi.
COMOLLİ, DEİN İLE GÖRÜŞME YAPTI
Comollı'nin Adebayor'un menajeri Darren Dein ile bir görüşme daha yaptığı ve ufak tefek prüzlerin de ortadan kalktığı ifade edildi. Şubat ayında 35 yaşına girecek olan Adebayor, gerek gol şansı gerek topu ilerde tutabilmesi açısından Fenerbahçe için ihtiyaç olan tipte bir santrfor olarak nitelendiriliyor. Teknik diretktör Ersun Yanal'ın da Adebayor'un transferi için önceden onay verdiği belirtiliyor.
DEMBA BA'NIN ŞİFRESİ MILLE MARKA SAAT
Başakşehir, Demba Ba'nın transferini açıklamadan önce merak uyandırmak için futbolcunun yüzünün baykuş resmiyle örtülmüş, bir fotoğrafını paylaştı. Sanal alemin dikkatli şahısları bu ismin Ba olduğunu Göztepe'ye imza atarken kolunda olan 206 bin dolarlık Richard Mille marka saat olmasından dolayı hemen anladı. Şifreyi çözen de bu saat oldu.
SÖZLEŞME 1.5 YILLIK OLACAK
Başakşehir'de forma şansı çok azalan Emmanuel Adebayor için transfer izni çıkmış oldu. Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Togolu yıldızın birkaç gün içinde kendisini Sarı-Lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sözleşmenin 1.5 yıllık olacağı da öğrenildi.
COMOLLİ, DEİN İLE GÖRÜŞME YAPTI
Comollı'nin Adebayor'un menajeri Darren Dein ile bir görüşme daha yaptığı ve ufak tefek prüzlerin de ortadan kalktığı ifade edildi. Şubat ayında 35 yaşına girecek olan Adebayor, gerek gol şansı gerek topu ilerde tutabilmesi açısından Fenerbahçe için ihtiyaç olan tipte bir santrfor olarak nitelendiriliyor. Teknik diretktör Ersun Yanal'ın da Adebayor'un transferi için önceden onay verdiği belirtiliyor.
DEMBA BA'NIN ŞİFRESİ MILLE MARKA SAAT
Başakşehir, Demba Ba'nın transferini açıklamadan önce merak uyandırmak için futbolcunun yüzünün baykuş resmiyle örtülmüş, bir fotoğrafını paylaştı. Sanal alemin dikkatli şahısları bu ismin Ba olduğunu Göztepe'ye imza atarken kolunda olan 206 bin dolarlık Richard Mille marka saat olmasından dolayı hemen anladı. Şifreyi çözen de bu saat oldu.
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