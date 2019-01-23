Balıkesir-Trabzon nefes kesecek

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda heyecan fırtınası bugün devam edecek. Trabzonspor, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Balıkesir BALTOK'a konuk olacak. Saat 20.30'da start alacak karşılaşma A2'den canlı yayınlanacak. Saat 14.00'te Bodrum Bld-Malatya, 18.00'de Göztepe-Antalya maçları ise A Spor'dan yayınlanacak.
- Spor
- 23.01.2019
- Gazete
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