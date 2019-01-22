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Rize hasreti bitirdi

Rize, ’yı Umar’la yıktı. Ligde 10 hafta sonra kazandı.

Rize hasreti bitirdi
SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, 18. hafta maçında sezonun flaş ekibi Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. ekibi maçta 23. dakikada Umar Aminu'nun attığı golle 1-0 geçti ve devre bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekip ikinci yarıda eşitlik sayısı için bastırsa da Rizespor rakibine geçit vermedi ve 90 dakikayı 1-0 galip tamamladı. Çaykur Rizespor, galibiyeti ile ligde 10 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı ve önemli bir zafere imza attı. Rize bu sonuçla puanını 15'e yükseltireken, Paşa 29 puanda kaldı.

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