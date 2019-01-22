Rize hasreti bitirdi

SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, 18. hafta maçında sezonun flaş ekibi Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi maçta 23. dakikada Umar Aminu'nun attığı golle 1-0 geçti ve devre bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekip ikinci yarıda eşitlik sayısı için bastırsa da Rizespor rakibine geçit vermedi ve 90 dakikayı 1-0 galip tamamladı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa galibiyeti ile ligde 10 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı ve önemli bir zafere imza attı. Rize bu sonuçla puanını 15'e yükseltireken, Paşa 29 puanda kaldı.
- Spor
- 22.01.2019
- Gazete
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