Cimbom 2.yarıya müthiş başladı. Sarı- Kırmızılılar, Ankaragücü'nü 6-0 yenerek lider Başakşehir'i takibini sürdürdü. Maçın 1. dakikasında Onyekuru'nun yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Dönen topu tamamlayan Sinan Gümüş, G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi. Maça Cimbom adeta 1-0 önde başladı.
GOL YAĞMURU HİÇ DİNMEDİ
Maçın 21. dakikasında Linnes'in pasında Ndiaye Onyekuru'yu gördü. Nijeryalı defanstan sıyrılarak skoru 2-0 yaptı. 26'da Mariano'nun ortasında Sinan Gümüş topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.
SİNAN'IN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
İkinci yarının 48. dakikasında Fernando'nun pasında Sinan Gümüş sol kanattan ceza alanına girdi. Sert vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti. 56'da Fernando'nun vuruşunda top kaleci Altay'dan döndü.
ONYEKURU HAT-TRİCK YAPTI
Maçın 59. dakikasında Onyekuru skoru 4-0 yaptı. 63'te Onyekuru hat trick yapan golü attı: 5-0. 86'da Ndiaye perdeyi kapattı: 6-0. Böylece Cimbom 6-0 kazandı.
MARCAO GÖZE GİRDİ
G.Saray'ın 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcao, Ankaragücü maçıyla Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez giydi. Maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı, başarılı oyunu ile göze girdi.
GEÇİT VERMEDİ...
Brezilyalı stoper Ankaragücü karşısında 117 kez topla buluşup %91'lik pas isabeti sağlarken, 11 kez de ikili mücadele kazanmayı başardı.
İKİ FORVET İSTİYORUZ
G.Saray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Ankaragücü maçı sonrası transfer hakkında konuştu. Şaş, "Forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz. Mutlaka bunlar gerçekleşecektir. Herkesin iyi çalıştığından kimsenin şüphesi olmasın. Forvetin durumuna göre eğer 1 oyuncu alınırsa, savunmaya da takviye olabilir." dedi.
10 YABANCI 1 GURBETÇİ
G.Saray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta ilk 11'de Türkiye'de yetişmiş hiçbir oyuncu yer almadı. 10 yabancıyla birlikte Almanya'da yetişen Sinan Gümüş de gurbetçi oyuncu olarak 11'de yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'da dün akşamki maçta yedekler arasında İsmail, Ahmet Çalık, Ömer, Emre Taşdemir, Selçuk, Gökay Güney, Celil Yüksel, Yunus ve Muğdat yer aldı.
GOL YAĞMURU HİÇ DİNMEDİ
Maçın 21. dakikasında Linnes'in pasında Ndiaye Onyekuru'yu gördü. Nijeryalı defanstan sıyrılarak skoru 2-0 yaptı. 26'da Mariano'nun ortasında Sinan Gümüş topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.
SİNAN'IN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ
İkinci yarının 48. dakikasında Fernando'nun pasında Sinan Gümüş sol kanattan ceza alanına girdi. Sert vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti. 56'da Fernando'nun vuruşunda top kaleci Altay'dan döndü.
ONYEKURU HAT-TRİCK YAPTI
Maçın 59. dakikasında Onyekuru skoru 4-0 yaptı. 63'te Onyekuru hat trick yapan golü attı: 5-0. 86'da Ndiaye perdeyi kapattı: 6-0. Böylece Cimbom 6-0 kazandı.
MARCAO GÖZE GİRDİ
G.Saray'ın 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcao, Ankaragücü maçıyla Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez giydi. Maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı, başarılı oyunu ile göze girdi.
GEÇİT VERMEDİ...
Brezilyalı stoper Ankaragücü karşısında 117 kez topla buluşup %91'lik pas isabeti sağlarken, 11 kez de ikili mücadele kazanmayı başardı.
İKİ FORVET İSTİYORUZ
G.Saray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Ankaragücü maçı sonrası transfer hakkında konuştu. Şaş, "Forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz. Mutlaka bunlar gerçekleşecektir. Herkesin iyi çalıştığından kimsenin şüphesi olmasın. Forvetin durumuna göre eğer 1 oyuncu alınırsa, savunmaya da takviye olabilir." dedi.
10 YABANCI 1 GURBETÇİ
G.Saray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta ilk 11'de Türkiye'de yetişmiş hiçbir oyuncu yer almadı. 10 yabancıyla birlikte Almanya'da yetişen Sinan Gümüş de gurbetçi oyuncu olarak 11'de yer aldı. Sarı-Kırmızılılar'da dün akşamki maçta yedekler arasında İsmail, Ahmet Çalık, Ömer, Emre Taşdemir, Selçuk, Gökay Güney, Celil Yüksel, Yunus ve Muğdat yer aldı.
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