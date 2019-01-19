Aatıf bonservisi ile Çaykur Rize’ye gitti

Fenerbahçe, Aatıf Chahechouhe'nun bonservis bedeli ile birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Bir mesaj yayınlayan Aatıf, "Bana destek olan Fenerbahçe taraftarlarına, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür eder, onlara hayatlarında başarılar dilerim." ifadesini kullandı.
- Spor
- 19.01.2019
- Gazete
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