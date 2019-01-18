G.Saray'a sürpriz teklif... Golcü transferi için yoğun bir mesai harcayan Sarı- Kırmızılılar'a İngiltere Championship takımlarından Swansea'de forma giyen Wilfried Bony teklif edildi. 30 yaşındaki Fildişili yıldız golcünün de Galatasaray'da oynamayı çok istediği bildirildi.
ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDİYOR
İngiliz medyasında ise Bony'nin G.Saray'a doğru yola çıktığı iddia edildi. Gazeteler, transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğunu iddia etti. Bony'nin yıllık ücretinde indirime gideceği yazıldı.
YÜKSEK MAAŞI YOK OLDU
Swansea City, Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlıyor. Bu sezon Championship'te 7 maçta 1 gole imza atan tecrübeli oyuncu 52 kez milli oldu. 15 kez de fileleri havalandırdı.
ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDİYOR
İngiliz medyasında ise Bony'nin G.Saray'a doğru yola çıktığı iddia edildi. Gazeteler, transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğunu iddia etti. Bony'nin yıllık ücretinde indirime gideceği yazıldı.
YÜKSEK MAAŞI YOK OLDU
Swansea City, Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlıyor. Bu sezon Championship'te 7 maçta 1 gole imza atan tecrübeli oyuncu 52 kez milli oldu. 15 kez de fileleri havalandırdı.
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