Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı resmen açıkladı! Muhayer Oktay kimdir?

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Muhayer Oktay'ı sağlık kontrolünden geçirdi.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, transfer görüşmelerine başlanan Muhayer Oktay'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

MUHAYER OKTAY KİMDİR?

Muhayer Oktay, 28 Nisan 1999 tarihinde Almanya'nın Hagen kasabasında dünyaya geldi. Futbola, FC Iserlohn'da başlayan Oktay, sonrasında Rot-Weiß Essen, VfL Bochum ve Fortuna Düsseldorf takımlarının altyapısında yer almıştır.

Fortuna Düsseldorf kulübünün ikinci takımında forma giyen Muhayer Oktay hakkında Türk kulüpleri için transfer iddiaları yer alıyor.

1,75 boyunda her iki ayağına da hakim olan Muhayer Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor.

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