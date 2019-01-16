Bugünkü
Takvim

Nimes için servet istedi

basını Nimes’in için 10 milyon istediğini yazdı.

Nimes Savanier için servet istedi
Galatasaray'ın Nimes'te forma giyen orta saha oyuncusu Teji için 6 milyon 'luk bir teklifte bulunduğunu ancak kulübünün Sarı-Kırmızılı ekipten 10 milyon Euro istediğini bildirildi. Savanier'in dripling istatistiklerde ve Mbappe'den sonra 3. sırada olduğu da belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriNimes Savanier için servet istedi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri