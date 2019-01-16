Nimes Savanier için servet istedi

Galatasaray'ın Nimes'te forma giyen orta saha oyuncusu Teji Savanier için 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğunu ancak Fransız kulübünün Sarı-Kırmızılı ekipten 10 milyon Euro istediğini bildirildi. Savanier'in dripling istatistiklerde Neymar ve Mbappe'den sonra 3. sırada olduğu da belirtildi.
- Spor
- 16.01.2019
- Gazete
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