ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor bugün Balıkesir Baltuk'u 20.30'da konuk ediyor. Karşılaşma ATV'den yayınlacak. Diğer maçlarda 16.30'da Evkur Yeni Malatyspor, Bodrum Belediye'yi; 18.30'da Başakşehir de Hatay'ı ağırlayacak. Bu iki maç A Spor'dan yayınlanacak.
TRABZON KUPADA AS KADRO...
Trabzonspor; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Novak, Ibanez, Batuhan, Yusuf, Abdülkadir, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Rodallega 11'i ile sahaya çıkacak.
TRABZON KUPADA AS KADRO...
Trabzonspor; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Novak, Ibanez, Batuhan, Yusuf, Abdülkadir, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Rodallega 11'i ile sahaya çıkacak.
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