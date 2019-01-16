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Ziraat ’nda 20.30’da Balıkesir’i konuk ediyor.

Kupada Fırtına akşamı
ZİRAAT son 16 turu ilk maçında Trabzonspor bugün Balıkesir Baltuk'u 20.30'da konuk ediyor. Karşılaşma ATV'den yayınlacak. Diğer maçlarda 16.30'da Evkur Yeni Malatyspor, Belediye'yi; 18.30'da de Hatay'ı ağırlayacak. Bu iki maç A Spor'dan yayınlanacak.

TRABZON KUPADA AS KADRO...
; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Novak, Ibanez, Batuhan, Yusuf, Abdülkadir, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Rodallega 11'i ile sahaya çıkacak.

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