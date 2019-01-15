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’dan için yeni teklif

Fransız kulübü ’ın Hırvat yıldızını transfer etmekten vazgeçmedi. ’nun Siyah-Beyazlı kulübe yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Monaco’dan Vida için yeni teklif
Beşiktaş'ta durumu netleşmeyen oyuncular arasında yer alan için Monaco bir kez daha Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fransız kulübünün 'a bu kez 10 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın verilecek paranın peşin olması durumunda Vida'yı satmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

MASAYA YATIRDILAR
Beşiktaş'ın Vida'yı satması durumunda bir stoper daha almasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Fikret Orman'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'le Vida'nın durumunu masaya yatırdığı belirlendi. Güneş'in iyi bir rakam gelmesi durumunda Vida'nın satılmasına onay verdiği gelen bilgiler arasında.

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