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'ye sürprizi

, Ligi ekibi Shenhua’da forma giyen tecrübeli golcü ’yı kiralamak için ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti. 'ın takımda görmeyi istediği Demba Ba, Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Yönetim, bu de ısrarcı...

Demba Ba sürprizi
Fener'den sürpriz hamle... Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş ve Göztepe formalarını da giyen Senegalli yıldız 'nın peşine düştü. Yönetimi'nin 'ın da onayını aldığı ve 33 yaşındaki Senagalli oyuncu i tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Demba Ba, Çin Ligi ekibi Shenhua'da forma giyiyor.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Shenhua ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli golcüyü kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Çin ekibiyle ilk teması kurduğu bildirildi. Yönetim, Demba Ba inde oldukça ısrarcı.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

G.SARAY'IN da gündemine gelen Senegalli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Tecrübeli forvet, Süper Lig'de ve formalarıyla iz bırakmıştı.

353 MAÇTA 167 GOL KAYDETTİ

DEMBA Ba, 'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla 44 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşadı. 33 yaşındaki golcü, 44 maçta 6 asist yaptı. Demba Ba kariyerinde 353 maçta 167 gol attı.

ÇİN'DE KALMAK İSTEMİYOR

Demba Ba'nın yakın çevresine, "Futbol hayatımı Çin'de sürdürmek istemiyorum. Buraya bir türlü alışamadım" dediği öğrenildi. Senegalli oyuncu, her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiriyor.

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