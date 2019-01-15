Fener'den sürpriz hamle... Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş ve Göztepe formalarını da giyen Senegalli yıldız Demba Ba'nın peşine düştü. Fenerbahçe Yönetimi'nin Ersun Yanal'ın da onayını aldığı ve 33 yaşındaki Senagalli oyuncu için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Demba Ba, Çin Ligi ekibi Shenhua'da forma giyiyor.
SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
Shenhua ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli golcüyü kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Çin ekibiyle ilk teması kurduğu bildirildi. Yönetim, Demba Ba transferinde oldukça ısrarcı.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
G.SARAY'IN da gündemine gelen Senegalli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Tecrübeli forvet, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla iz bırakmıştı.
353 MAÇTA 167 GOL KAYDETTİ
DEMBA Ba, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla 44 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşadı. 33 yaşındaki golcü, 44 maçta 6 asist yaptı. Demba Ba kariyerinde 353 maçta 167 gol attı.
ÇİN'DE KALMAK İSTEMİYOR
Demba Ba'nın yakın çevresine, "Futbol hayatımı Çin'de sürdürmek istemiyorum. Buraya bir türlü alışamadım" dediği öğrenildi. Senegalli oyuncu, her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiriyor.
SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
Shenhua ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan tecrübeli golcüyü kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin Çin ekibiyle ilk teması kurduğu bildirildi. Yönetim, Demba Ba transferinde oldukça ısrarcı.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
G.SARAY'IN da gündemine gelen Senegalli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Tecrübeli forvet, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla iz bırakmıştı.
353 MAÇTA 167 GOL KAYDETTİ
DEMBA Ba, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe formalarıyla 44 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşadı. 33 yaşındaki golcü, 44 maçta 6 asist yaptı. Demba Ba kariyerinde 353 maçta 167 gol attı.
ÇİN'DE KALMAK İSTEMİYOR
Demba Ba'nın yakın çevresine, "Futbol hayatımı Çin'de sürdürmek istemiyorum. Buraya bir türlü alışamadım" dediği öğrenildi. Senegalli oyuncu, her fırsatta Türkiye sevgisini dile getiriyor.
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