Cimbom'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan, "G.Saray'la asla pazarlık yapmam. Kulübüm ne isterse o olur. G.Saray ile gönül bağım var" dedi.
- Spor
- 14.01.2019
- Gazete
Galatasaray’la asla pazarlık yapmam
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR kayıtları ortaya çıktı
- Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
- Eljif Elmas'tan olay paylaşım! G.Saray'ı tiye aldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.