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’la asla pazarlık yapmam

Galatasaray’la asla pazarlık yapmam
Cimbom'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan , "G.Saray'la asla pazarlık yapmam. Kulübüm ne isterse o olur. G.Saray ile gönül bağım var" dedi.

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