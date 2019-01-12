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Savulun Feghouli geliyor

ile iletişimini güçlendiren ve çalışmasıyla göze giren yıldız oyuncunun, ya damga vurması bekleniyor...

Savulun Feghouli geliyor
G.Saray'da Sofiane Feghouli, da takımının en büyük kozu olacak. Sarıkırmızılı takımda ilk yarının son bölümünde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Feghouli, Antalya kampının en başarılı isimleri arasında yer aldı.

ONA ÇOK GÜVENİYORLAR
Teknik direktör Fatih Terim ile de iletişimini güçlendiren tecrübeli futbolcu, şu an takımın en büyük silahı konumda. Hırsıyla da dikkat çeken futbolcu, sezonun ikinci yarısında en fazla katkı vermesi beklenen oyuncu. Feghouli'nin performansından memnun olan Galatasaray teknik heyeti, ikinci yarıda ona çok güveniyor.

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