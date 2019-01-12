'Kriz'tiano Ronaldo

ABD'li eski manken ve öğretmen olan Kathryn Mayorga'nın (34) Juventus'un ünlü futbolcusu Christiano Ronaldo'yla ilgili iddiaları dünya gündemini meşgul etti. Mayorga, Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Yıldız oyuncuyu mahkemeye verdi. Amerikan medyasında çıkan bazı haberlerde polis, Mayorga'nın bir elbisesinde, başka bir kişiye ait bir DNA örneği tespit etti. Bunun üzerine ABD, Ronaldo'dan DNA örneği istedi. Juventus'un avukatlarından Peter S. Christiansen haberi doğruladı ve Ronaldo'dan DNA örneği istenmesinin 'standart bir talep' olduğunu söyledi. Bu arada Alman medyası Mayorga'nın suçlamalarını kamuoyu önünde dile getirmemek için 2010 yılında Ronaldo'yla anlaşmaya vardığını ve 375 bin dolar ödeme aldığını iddia etmişti.