Sivasspor, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Aksoy'u 1.5 yıllığına kiradı. Fatih sezonun ilk yarısında Siyah-Beyazlılar'da 6 resmi maçta 254 dakika görev yapmıştı.
- Spor
- 12.01.2019
- Gazete
Fatih Aksoy Sivas’ta
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