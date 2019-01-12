Bugünkü
Takvim

’ta

Fatih Aksoy Sivas’ta
Sivasspor, 'ın 21 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Aksoy'u 1.5 yıllığına kiradı. Fatih sezonun ilk yarısında Siyah-Beyazlılar'da 6 resmi maçta 254 dakika görev yapmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFatih Aksoy Sivas’ta
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri