Devletimiz spora sahip çıkıyor

Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapıldı... Eleştirilerin ardından kürsüye çıkan Başkan Mustafa Cengiz öncelikle kulüplerin borçlarının yapılandırılmasına yönelik tarihi projeyi değerlendirdi. Hiçbir siyasi ve ticari çıkarı olmadığını söyleyen Cengiz, "Devletimiz kulüplere, Türk sporuna destek oluyor. Önce kısa vadeli, sonra uzun vadeli borçlar ödenecek. Sonra artan kulübe verilecek. Bağımsız şirketler denetleyecek" dedi.
SERDAR KARARINI İNTERNETTEN ÖĞRENDİM
BAŞKAN Mustafa Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Yediğimiz yemekleri kulübe fatura ettiğimiz söyleniyor. Yazıklar olsun. Serdar Aziz'le ilgili alınan kadro dışı kararını internetten öğrendim. Bugün iki futbolcu aldık. de bazen Florya'yı arıyorum 'Bu futbolcuyu aldık mı?' diye soruyorum."
ZLATAN IBRAHİMOVİC'İ ALABİLİRDİM!
"FENERBAHÇE ile oynanan basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım. 20 yıl demek istemedim, bizden 20 katı fazla bütçeleri olduğunu söyleyecektim. Zlatan Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım. Gerçekten Ibrahimovic transferiyle uğraştım, emin olabilirsiniz."
SERDAR KARARINI İNTERNETTEN ÖĞRENDİM
BAŞKAN Mustafa Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Yediğimiz yemekleri kulübe fatura ettiğimiz söyleniyor. Yazıklar olsun. Serdar Aziz'le ilgili alınan kadro dışı kararını internetten öğrendim. Bugün iki futbolcu aldık. de bazen Florya'yı arıyorum 'Bu futbolcuyu aldık mı?' diye soruyorum."
ZLATAN IBRAHİMOVİC'İ ALABİLİRDİM!
"FENERBAHÇE ile oynanan basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım. 20 yıl demek istemedim, bizden 20 katı fazla bütçeleri olduğunu söyleyecektim. Zlatan Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım. Gerçekten Ibrahimovic transferiyle uğraştım, emin olabilirsiniz."
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