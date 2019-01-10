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Devletimiz spora sahip çıkıyor

Hiçbir siyasi ve ticari çıkarının olmadığını ifade eden Başkan , “Devletimiz kulüplere, Türk sporuna sahip çıkıyor” diye konuştu.

Devletimiz spora sahip çıkıyor
Galatasaray'da toplantısı yapıldı... Eleştirilerin ardından kürsüye çıkan Başkan Mustafa Cengiz öncelikle kulüplerin borçlarının yapılandırılmasına yönelik tarihi projeyi değerlendirdi. Hiçbir siyasi ve ticari çıkarı olmadığını söyleyen Cengiz, "Devletimiz kulüplere, Türk sporuna destek oluyor. Önce kısa vadeli, sonra uzun vadeli borçlar ödenecek. Sonra artan kulübe verilecek. Bağımsız şirketler denetleyecek" dedi.

SERDAR KARARINI İNTERNETTEN ÖĞRENDİM

BAŞKAN Mustafa Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Yediğimiz yemekleri kulübe fatura ettiğimiz söyleniyor. Yazıklar olsun. 'le ilgili alınan kadro dışı kararını internetten öğrendim. Bugün iki futbolcu aldık. de bazen Florya'yı arıyorum 'Bu futbolcuyu aldık mı?' diye soruyorum."

ZLATAN IBRAHİMOVİC'İ ALABİLİRDİM!

"FENERBAHÇE ile oynanan basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım. 20 yıl demek istemedim, bizden 20 katı fazla bütçeleri olduğunu söyleyecektim. Zlatan Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım. Gerçekten Ibrahimovic transferiyle uğraştım, emin olabilirsiniz."

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