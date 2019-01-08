Trabzonspor’da Onur’la yollar ayrıldı

Trabzonspor ile Onur Recep Kıvrak sözleşme feshi konusunda anlaştı. Bu anlaşmaya göre gelecek alacaklarını talep etmeyen Onur Recep Kıvrak, hak edişi olan 3 milyon Euro'nun 500 bin Euro'sunu nakit gerisini taksitler halinde alacak. Onur Recep Kıvrak, 11 sezondur Trabzonspor forması giyiyordu. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin futbol yaşantısına da son verdiği öne sürüldü.
YUNUS EMRE SEL
YUNUS EMRE SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.