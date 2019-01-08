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  • 08.01.2019 13:27
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 13:32

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan antrenmana damga vuran hamle!

Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'nin başına getirilen Ersun Yanal, antrenmana damgasını vurdu. Ersun Yanal, antrenmanı drone ile takip etti.

Türk futbolunda teknoloji kullanma konusunda öncülüğüyle bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya'daki idmanlarda drone kullanmaya başladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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