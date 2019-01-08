Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan antrenmana damga vuran hamle!

Türk futbolunda teknoloji kullanma konusunda öncülüğüyle bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya'daki idmanlarda drone kullanmaya başladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Türk futbolunda teknoloji kullanma konusunda öncülüğüyle bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya'daki idmanlarda drone kullanmaya başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.