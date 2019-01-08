G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim yönetime yaptığı çağrıda yapılacak tüm transferlerin ligin 2. yarısının ilk maçına yetişmesini istedi. Tecrübeli hocanın, "2.yarıya sorunsuz başlamak istiyorum. Sizden ricam yapılacak transferlerde acele etmeniz. Ne kadar gecikirsek bu bizim aleyhimize olur" dediği öğrenildi.
- Spor
- 08.01.2019
- Gazete
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