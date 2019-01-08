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'den yönetime: ler 2. yarıya yetişsin

Tecrübeli hoca yönetime yaptığı çağrıda, “Tüm ler ilk maça yetişsin” diye konuştu.

Transferler 2. yarıya yetişsin
G.SARAY Teknik Direktörü yönetime yaptığı çağrıda yapılacak tüm lerin ligin 2. yarısının ilk maçına yetişmesini istedi. Tecrübeli hocanın, "2.yarıya sorunsuz başlamak istiyorum. Sizden ricam yapılacak transferlerde acele etmeniz. Ne kadar gecikirsek bu bizim aleyhimize olur" dediği öğrenildi.

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