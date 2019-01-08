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  • 08.01.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 08.01.2019 21:43

ile anlaştı!

'in lideri Medipol , Altınordu'dan ile anlaştıklarını duyurdu.

Başakşehir Alican Özfesli ile anlaştı!

'in ilk devresini lider kapatan , Robinho ve lerinden sonra Altınordu'nun genç ismi ile de anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını diler, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz."

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