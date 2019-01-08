Başakşehir Alican Özfesli ile anlaştı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider kapatan Başakşehir, Robinho ve Serdar Taşçı transferlerinden sonra Altınordu'nun genç ismi Alican Özfesli ile de anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını diler, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz."



