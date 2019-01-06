Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar ile dün 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu imza sonrası, "Hayalini kurduğum yerdelim. Taraftara layık olmaya çalışacağım" dedi. Başarılı savunma oyuncusu için Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a 750 bin Euro ödeyecek. Ayrıca Yiğithan'ı bonservisiyle, Barış'ı ise kiralık olarak gönderecek.
ESKİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Çocukluğunda sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Sadık'ın Sarı-Lacivertli forma ile geçmişte çekildiği fotoğraflar kulüp tarafından paylaşıldı.
ESKİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Çocukluğunda sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Sadık'ın Sarı-Lacivertli forma ile geçmişte çekildiği fotoğraflar kulüp tarafından paylaşıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.