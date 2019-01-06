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: Hayalini kurduğum takımdayım

26 yaşındaki stoper, “Hayallerimdeki yere kavuştum. Taraftara layık olmaya çalışacağım” dedi.

Hayalini kurduğum takımdayım
Fenerbahçe, 'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar ile dün 3.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki futbolcu imza sonrası, "Hayalini kurduğum yerdelim. Taraftara layık olmaya çalışacağım" dedi. Başarılı savunma oyuncusu için , Yeni Malatyaspor'a 750 bin Euro ödeyecek. Ayrıca Yiğithan'ı bonservisiyle, Barış'ı ise kiralık olarak gönderecek.

ESKİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI
Çocukluğunda sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Sadık'ın Sarı-Lacivertli forma ile geçmişte çekildiği fotoğraflar kulüp tarafından paylaşıldı.

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