Dört koldan transfer için saldıran Fenerbahçe'de Yunus Mallı sesleri yükseliyor... Sarı-Lacivertliler bir süredir gündeminde olan milli futbolcunun transferinde çok önemli bir adım attı. Yönetim, Wolfsburg formasını giyen Yunus Mallı ile anlaşma sağladı. Şimdi sıra Alman kulübüne çevrildi. Wolfsburg Teknik Direktörü Bruno Labbadia ile sorunlar yaşayan orta alan oyuncusunun teklife 'evet' dediği öğrenildi. Fenerbahçeli yöneticiler, Almanya'ya gitmeye hazırlanıyor.
1.5 YILLIK KİRALIK...
Yunus Mallı'yı satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamayı planlayan Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde Wolfsburg'la masaya oturacak... Fenerbahçe bu transferde oldukça ısrarcı.
1.5 YILLIK KİRALIK...
Yunus Mallı'yı satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamayı planlayan Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde Wolfsburg'la masaya oturacak... Fenerbahçe bu transferde oldukça ısrarcı.
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