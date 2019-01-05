Trabzon krize çözüm arıyor

Trabzonspor'da ekonomik sıkıntıların çözümü ve geçici transfer yasağının kaldırılması için uğraşan yönetim kurulu bir taraftan da Teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile sözleşmesinin feshi için anlaşmaya çalışıyor. Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden ayrıca Beşiktaş'tan da bonservis bedeli alan Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ı ise ikna edemedi.
7 OCAK ÇOK KRİTİK
Onur ile temasların devam ettiği ve 7 Ocak'a kadar futbolcunun talep ettiği ödemelerin yapılmaması durumunda serbest kalma hakkına sahip olacağı öğrenildi.
7 OCAK ÇOK KRİTİK
Onur ile temasların devam ettiği ve 7 Ocak'a kadar futbolcunun talep ettiği ödemelerin yapılmaması durumunda serbest kalma hakkına sahip olacağı öğrenildi.
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