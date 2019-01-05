Sadık Çiftpınar Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Sadık Çiftpınar transferinde mutlu sona ulaştı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği üzerine bir süre önce Sadık için Yeni Malatyaspor'la görüşmele başlayan Sarı-Lacivertliler, transferi bitirdi.
1.3 MİLYON EURO
Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki stoperin transferi için Yeni Malatyaspor'a 1.3 milyon Euro para ödeyecek. Ayrıca takımın genç futbolcularından Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle Sarı-Siyahlı ekibe verecek. F.Bahçe ayrıca Barış Alıcı'yı 6 aylığına Malatya'ya kiralayacak. Sadık Çiftpınar'ın transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, başarılı futbolcu ile bugün sözleşme imzalayacak. Dün akşam Yeni Malatyaspor'un kampından ayrılan Sadık, "F.Bahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. " dedi.
1.3 MİLYON EURO
Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki stoperin transferi için Yeni Malatyaspor'a 1.3 milyon Euro para ödeyecek. Ayrıca takımın genç futbolcularından Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle Sarı-Siyahlı ekibe verecek. F.Bahçe ayrıca Barış Alıcı'yı 6 aylığına Malatya'ya kiralayacak. Sadık Çiftpınar'ın transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, başarılı futbolcu ile bugün sözleşme imzalayacak. Dün akşam Yeni Malatyaspor'un kampından ayrılan Sadık, "F.Bahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. " dedi.
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