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, Sadık’ın kulübüne 1.3 milyon Euro ödeyecek. Kanarya ayrıca bu için Yiğithan’ı bonservisiyle, ’yı ise 6 aylığına kiralı kolarak Yeni Malatya’ya gönderecek.

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe’de
Sadık Çiftpınar inde mutlu sona ulaştı... Teknik direktör 'ın isteği üzerine bir süre önce Sadık için 'la görüşmele başlayan Sarı-Lacivertliler, transferi bitirdi.

1.3 MİLYON EURO
Fenerbahçe Yönetimi, 26 yaşındaki stoperin transferi için Yeni Malatyaspor'a 1.3 milyon Euro para ödeyecek. Ayrıca takımın genç futbolcularından Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle Sarı-Siyahlı ekibe verecek. F.Bahçe ayrıca 'yı 6 aylığına Malatya'ya kiralayacak. Sadık Çiftpınar'ın transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, başarılı futbolcu ile bugün sözleşme imzalayacak. Dün akşam Yeni Malatyaspor'un kampından ayrılan Sadık, "F.Bahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. " dedi.

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