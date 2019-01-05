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12’den vurdu

Kanarya, ’yı da yıktı. Galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

Fenerbahçe 12’den vurdu
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 16. hafta maçında sahasında 'nın takımını 96-87 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler böylelikle Euroleague'de üst üste 12'nci, toplamda ise 15. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. 'de 19 sayıyla oynayan Nicolo Melli takımının en skorer ismi oldu.

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