Fenerbahçe 12’den vurdu

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 16. hafta maçında sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 96-87 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler böylelikle Euroleague'de üst üste 12'nci, toplamda ise 15. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'de 19 sayıyla oynayan Nicolo Melli takımının en skorer ismi oldu.
- Spor
- 05.01.2019
- Gazete
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