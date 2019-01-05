Belhanda için de kapı çalındı!

Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, Belhanda için de Cimbom'un kapısını çaldı. Al İttihad'ın Faslı 10 numara için ısrarcı olduğu ve Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk teklif sunacağı öne sürüldü. Suudi ekibinin Belhanda'ya da yıllık 4 milyon Euro önermeyi planladığı iddia edildi.
- Spor
- 05.01.2019
- Gazete
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