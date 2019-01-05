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için de kapı çalındı!

Rodrigues’i alan Al İttihad, ’yı da istiyor...

Belhanda için de kapı çalındı!
Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer eden ekibi Al İttihad, için de Cimbom'un kapısını çaldı. Al İttihad'ın Faslı 10 numara için ısrarcı olduğu ve 'a 5 milyon Euro'luk teklif sunacağı öne sürüldü. Suudi ekibinin Belhanda'ya da yıllık 4 milyon Euro önermeyi planladığı iddia edildi.

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