Azad Toptik & Heintz resmen Kasımpaşa’da

ekiplerindendün 2 transfer birden gerçekleştirdi. İlk olarakNorveç 1. Lig takımı Sarpsborg'danorta saha oyuncusu3.5yıllığına kadrosuna dahil etti. Lacivert-Beyazlılarsonra da Stuttgart'ın rezerv takımındaforma giyen sol bekekiplerindendaha önceveformalarını giyengolcüile prensipte anlaştığınıduyurdu. Takımın kamp yaptığı otelegelen, sağlık kontrollerininardından antrenmanlara dahil olacağı dagelen haberler arasında.günü saatgerçekleştirilecek.iseşu ana kadar en çok oytoplayan isimler oldu.günü açıklanacak.