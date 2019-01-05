Azad Toptik & Heintz resmen Kasımpaşa’da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, dün 2 transfer birden gerçekleştirdi. İlk olarak Norveç 1. Lig takımı Sarpsborg'dan orta saha oyuncusu Tobias Heintz'i 3.5 yıllığına kadrosuna dahil etti. Lacivert-Beyazlılar sonra da Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen sol bek Azad Toptik ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
HATAYSPOR BİENVENU İLE HER KONUDA ANLAŞTI
1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu ile prensipte anlaştığını duyurdu. Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı da gelen haberler arasında.
ALL STAR'DA OYLAMA HEYECANI SÜRÜYOR
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde All-Star 2019, 20 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Avrupa Karması'nda Büyükşehir Belediyespor'dan Semih Erden, Asya Karması'nda ise Banvit'ten Şehmus Hazer şu ana kadar en çok oy toplayan isimler oldu. All-Star kadroları 8 Ocak Salı günü açıklanacak.
HATAYSPOR BİENVENU İLE HER KONUDA ANLAŞTI
1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu ile prensipte anlaştığını duyurdu. Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı da gelen haberler arasında.
ALL STAR'DA OYLAMA HEYECANI SÜRÜYOR
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde All-Star 2019, 20 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Avrupa Karması'nda Büyükşehir Belediyespor'dan Semih Erden, Asya Karması'nda ise Banvit'ten Şehmus Hazer şu ana kadar en çok oy toplayan isimler oldu. All-Star kadroları 8 Ocak Salı günü açıklanacak.
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