Kasımpaşa'dan transfer şov! İlk olarak Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz'ı 3,5 yıllığına kadrosuna katan Kasımpaşa, Stuttgart'da forma giyen 19 yaşındaki Azad Toptik ile de 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı

"Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'da forma giyen 19 yaşındaki Türk kanat oyuncusu Azad Toptik, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

AZAD TOPTİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Şubat 1999 (19 yaşında)

Doğduğu il: Schwabisch Hall - Almanya

Boyu: 1,78 m

Uyruğu: Türkiye

Mevki: Forvet - Sol Kanat

Ayak: Çift ayaklı