Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 04.01.2019 15:26
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 15:41

'dan sonra 'i kadrosuna kattı (Azad Toptik kimdir?)

ekiplerinden transfer dönemini doludizgin geçiriyor. Önce Sarpsborg'tan Norveçli orta saha oyuncusu 'ı 3,5 yıllığına kadrosuna katan Kasımpaşa ardından, () ekibi Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki 'i transfer etti. Azad Toptik transferi kulübün internet sitesi üzerinden duyuruldu. Kasımpaşa'nın yeni transferi Azad Toptik kimdir? İşte detaylar.

Bundesliga'dan Kasımpaşa'ya!

'dan transfer şov! İlk olarak Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu 'ı 3,5 yıllığına kadrosuna katan Kasımpaşa, Stuttgart'da forma giyen 19 yaşındaki ile de 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı

"Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'da forma giyen 19 yaşındaki Türk kanat oyuncusu Azad Toptik, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

AZAD TOPTİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Şubat 1999 (19 yaşında)
Doğduğu il: Schwabisch Hall - Almanya
Boyu: 1,78 m
Uyruğu: Türkiye
Mevki: Forvet - Sol Kanat
Ayak: Çift ayaklı

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriKasımpaşa Tobias Heintz'dan sonra Azad Toptik'i kadrosuna kattı (Azad Toptik kimdir?)
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar