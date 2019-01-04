Beşiktaş'a imza atmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz Siyah-Beyazlı camiayı ikiye böldü. Golcü starın Siyah-Beyazlı takıma gelmemesi için örgütlenen taraftarlar sosyal medyada Burak'ın transfer olmaması için tek yumruk oldu. Beşiktaşlı taraftarlar dün de takımları kamp için Antalya'ya geldiğinde, Burak'ı protesto etti.
TESİSLERE PANKART ASILMIŞTI
Taraftarlar geçen hafta da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin önüne bir pankart asarak, "Kinini bilmeyen namusunu bilmez, Burak Beşiktaş'a gelemez" ifadesini kullanarak tepkisini dile getirmişti.
ÇARŞI BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kimse bu büyük taraftarı Beşiktaş ile sınamasın. Ne şerefimizden vazgeçeriz ne de hak yiyenleri buyur ederiz. Burası Beşiktaş" yorumu yaptı.
SEVDAMI KALBİME GÖMERİM
Bu arada her zaman Beşiktaşlılığı ile bilinen sinema ve dizi oyuncularından Zafer Algöz de Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferine tepki gösterdi. Algöz, "Burak Yılmaz gelirse o gidinceye kadar sevdamı kalbime gömerim" ifadesini kullandı.
TESİSLERE PANKART ASILMIŞTI
Taraftarlar geçen hafta da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin önüne bir pankart asarak, "Kinini bilmeyen namusunu bilmez, Burak Beşiktaş'a gelemez" ifadesini kullanarak tepkisini dile getirmişti.
ÇARŞI BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kimse bu büyük taraftarı Beşiktaş ile sınamasın. Ne şerefimizden vazgeçeriz ne de hak yiyenleri buyur ederiz. Burası Beşiktaş" yorumu yaptı.
SEVDAMI KALBİME GÖMERİM
Bu arada her zaman Beşiktaşlılığı ile bilinen sinema ve dizi oyuncularından Zafer Algöz de Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transferine tepki gösterdi. Algöz, "Burak Yılmaz gelirse o gidinceye kadar sevdamı kalbime gömerim" ifadesini kullandı.
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