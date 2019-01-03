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özür diledi affedildi

dün Başkan ’la bir araya geldi. Özür dileyen tecrübeli kaleci, kamp kadrosuna alındı.

Özür diledi affedildi
'de 1 hafta içinde üçüncü af çıktı... Sarı-Lacivertliler'de Nabil Dirar ve 'nun ardından kaptan de affedildi. Dün Başkan 'la bir araya gelen tecrübeli kalecinin özür dilediği ve kadro dışı kararının iptal edildiği öğrenildi. İkinci yarı kamp kadrosuna alınan Volkan Demirel bugün takımla beraber 'ya gidecek. Başarılı file bekçisi ayrıca takım kaptanlığı görevine de geri dönecek.

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