Fenerbahçe'de 1 hafta içinde üçüncü af çıktı... Sarı-Lacivertliler'de Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun ardından kaptan Volkan Demirel de affedildi. Dün Başkan Ali Koç'la bir araya gelen tecrübeli kalecinin özür dilediği ve kadro dışı kararının iptal edildiği öğrenildi. İkinci yarı kamp kadrosuna alınan Volkan Demirel bugün takımla beraber Antalya'ya gidecek. Başarılı file bekçisi ayrıca takım kaptanlığı görevine de geri dönecek.
- Spor
- 03.01.2019
- Gazete
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