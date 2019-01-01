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  • 01.01.2019 12:43

'tan bombası! Chancel Mbemba kimdir?

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kazandıran için Belçika basınından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş'ın Porto'nun yıldızı için anlaşmaya vardığı belirtildi. Belçikalı stoper için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, 24 yaşındaki stoperle de 4 yıllığına anlaşamaya varıldığı bildirildi.

Beşiktaş'tan Chancel Mbemba bombası!

'ın Porto'dan 'yı transfer ettiği ve oyuncuyla da 4 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Beşiktaş'ın Chancel Mbemba için Porto ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların Belçikalı stoper için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, 24 yaşındaki stoperle de 4 yıllığına anlaşamaya varıldığı bildirildi.

Fotospor'un haberine göre 24 yaşındaki ve 1.82 boyundaki Chancel Mbemba, Anderlecht altyapısında yetişti. 2015'te geldiği 'da 3 sene oynadıktan sonra bu sezon başında Porto'ya transfer oldu. Porto'da sadece 4 maçta forma şansı bulan Chancel Mbemba'nın takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun transfermarkt değeri ise 4.5 milyon Euro.

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