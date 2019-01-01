Beşiktaş'ın Porto'dan Chancel Mbemba'yı transfer ettiği ve oyuncuyla da 4 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.



Beşiktaş'ın Chancel Mbemba için Porto ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların Belçikalı stoper için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, 24 yaşındaki stoperle de 4 yıllığına anlaşamaya varıldığı bildirildi.

Fotospor'un haberine göre 24 yaşındaki ve 1.82 boyundaki Chancel Mbemba, Anderlecht altyapısında yetişti. 2015'te geldiği Newcastle United'da 3 sene oynadıktan sonra bu sezon başında Porto'ya transfer oldu. Porto'da sadece 4 maçta forma şansı bulan Chancel Mbemba'nın takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun transfermarkt değeri ise 4.5 milyon Euro.