Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 91-61 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla 11. galibiyetini elde etti. Yeşil-Siyahlılar ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı. Maçın başından itibaren üstün olan Sarı-Lacivertli takım devreyi de 47-30 önde kapatmayı başardı. Diğer sonuçlar: Gaziantepİstanbul BBSK: 80-69,

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka: 104-76.