yılbaşında bile ekstra mesai yapıyor... Trasferde sağ bek, stoper ve golcü arayışlarını sürdüren yönetim'ta başlayacakkampına kadar listede yer alan 3 futbolcudan en az 2'sine imza attırmayı planlıyor. Bu isimlerin en başında isegeliyor.adayları listesinde ilk sırada yer alan Burak Yılmaz'la yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan yönetim bu oyuncunun Trabzonspor'la ilişiğinin kesilmesini bekliyor.