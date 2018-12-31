Beşiktaş Yönetimi yılbaşında bile ekstra mesai yapıyor... Trasferde sağ bek, stoper ve golcü arayışlarını sürdüren yönetim 3 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar listede yer alan 3 futbolcudan en az 2'sine imza attırmayı planlıyor. Bu isimlerin en başında ise Trabzonsporlu Burak Yılmaz geliyor.
BURAK YILMAZ'DA SON RAUNT
Golcü adayları listesinde ilk sırada yer alan Burak Yılmaz'la yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan yönetim bu oyuncunun Trabzonspor'la ilişiğinin kesilmesini bekliyor.
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