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  • 31.12.2018 18:23

Beşiktaş'ta Sadık Çiftpınar kararı! Takasta sürpriz iki isim

Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Pepe'nin ayrılmasının ardından savunma hattına takviye yapmak isteyen Kara Kartal, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Sadık Çiftpınar için Yeni Malatyaspor ile temasa geçti. Siyah Beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor'a takasta Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i de önerecek.

Beşiktaş'ta Sadık kararı! Takasta sürpriz iki isim

Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Pepe'nin ayrılmasının ardından stopere de takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isim Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar.

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 25 yaşındaki savunmacının Beşiktaş'a gelmek istemesi yönetimin elindeki en önemli koz.

BEŞİKTAŞ TAKAS TEKLİF EDİYOR
Siyah-beyazlılar takas için akla gelen isimlerden Cyle Larin'in şimdilik takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Malatyaspor'a Gökhan Töre ve Tolga Zengin'i de önerecek. Takas ihtimalinin ortadan kalkması halinde ise bonservis pazarlığına başlayacak.

Öte yandan takımdan gönderilmek istenen futbolculardan Vagner Love'ın menajeri aracılığıyla Brezilya kulüpleriyle resmi temaslarda olduğu öğrenilirken, diğer oyuncular Gökhan Töre, Cyle Larin ve Tolga Zengin'de şu ana kadar olumlu bir gelişme olmadığı bildirildi.

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