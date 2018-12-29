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'den için yeni teklif

Sarı-Lacivertliler 4 milyon Euro isteyen Sivas’a 2 milyon Euro ve Aatıf’ı önerdi. Sivas düşünüyor.

Emre için yeni teklif
Yönetimi devre arasında kadroya yapmak istediği takviyeler için 'un kapısını çaldı. 'ın verdiği listede olan için Sivas yönetim ile masaya oturdu. Sivas'ın Sarı-Lacivertliler'den 4 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Fenerbahçe ise 2 milyon Euro ve Aatıf'ı önerdi. Kırmızı-Beyazlı yönetim ise bu teklife kesin yanıt vermedi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

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