THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, son şampiyon Real Madrid'i bitime 6 saniye kala Datome'nin sayıları ile devirdi: 65-63.



MAÇ ÖNCE GİTTİ SONRA GELDİ

İlk periyotto harika bir savunma yapan Fenerbahçe Beko, hücumda da sabırlı oynayınca 2. periyoda 22-12 önde başladı. Toparlanan Real Madrid F.Bahçe'yi yakaladı. Devre 32-32 bitti. 3. periyotta da inanılmaz savunma vardı. 48-44 biten 3. periyodun ardından son 10 dakikaya yürek dayanmadı. 2.5 dakika kala R.Madrid 63-57 öne fırladı. Ama molanın ardından inanılmaz savunma yapan F.Bahçe son dakikada farkı 1'e indirdi: 62-63. Bitime 6 saniye kalan Datome'nin basket faulü ile 65-63 öne geçti. Campasso son şutu sokamayınca nefes kesen maçı Fenerbahçe Beko 65-63 kazandı ve liderliğini sürdürdü.