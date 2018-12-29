14 futbolcu boşa çıkıyor

F.Bahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Slimani, Ayew ve Benzia kiralandıkları takımlara geri dönecek. Martin Skrtel, Neustadter, Tolga Ciğerci, Roberto Soldado (1 sene opsiyonlu), Mathieu Valbuena (1 sene opsiyonlu), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Aatif, Volkan, Erten Ersu ve Yiğithan sözleşmesi bitecek isimler.
- Spor
- 29.12.2018
- Gazete
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