Sadık savaş çıkardı!

Son iki sezonda Yeni Malatyaspor forması altında gösterdiği performansla alkış alan Sadık Çiftpınar transferin de gözdesi oldu... Başkan Adil Gevrek yıldız futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer teklifi aldıklarını açıkladı.
FAVORİ KARTAL
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin teklifi ekonomik anlamda daha iyi olsa da Sadık'ın tercihi Beşiktaş'ta. Transfer kısa süre içinde netlik kazanacak.
FAVORİ KARTAL
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin teklifi ekonomik anlamda daha iyi olsa da Sadık'ın tercihi Beşiktaş'ta. Transfer kısa süre içinde netlik kazanacak.
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