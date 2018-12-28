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Sadık savaş çıkardı!

Yeni Başkanı , için ve Fener’den teklif aldıklarını açıkladı.

Sadık savaş çıkardı!
Son iki sezonda Yeni Malatyaspor forması altında gösterdiği performansla alkış alan Sadık Çiftpınar in de gözdesi oldu... Başkan Adil Gevrek yıldız futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer teklifi aldıklarını açıkladı.

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Alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin teklifi ekonomik anlamda daha iyi olsa da Sadık'ın tercihi Beşiktaş'ta. Transfer kısa süre içinde netlik kazanacak.

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