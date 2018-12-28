Brezilyalı gazeteci Bruno Andrade'nin haberine göre deneyimli futbolcu da siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.

Milliyet'in haberine göre "Adriano, Vagner Love'un adımlarını izliyor ve Beşiktaş ile sözleşmesini sonlandırmaya çalışıyor" başlığıyla verilen haberde 2019 Haziran'ında sözleşmesi biten futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya çalıştığı belirtildi.