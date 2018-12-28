Brezilyalı gazeteci Bruno Andrade'nin haberine göre deneyimli futbolcu da siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.
Milliyet'in haberine göre "Adriano, Vagner Love'un adımlarını izliyor ve Beşiktaş ile sözleşmesini sonlandırmaya çalışıyor" başlığıyla verilen haberde 2019 Haziran'ında sözleşmesi biten futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya çalıştığı belirtildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.