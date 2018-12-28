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  • 28.12.2018 11:30
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 11:51

'ta Pepe'den sonra Adriano da yolcu

'ta yaprak dökümü sürüyor. Finansal problemler yaşayan siyah-beyazlı ekipte Pepe'den sonra Adriano da sözleşmesini feshetmek istediğini yönetime bildirdi.

Brezilyalı gazeteci Bruno Andrade'nin haberine göre deneyimli futbolcu da siyah-beyazlılardan ayrılmak istiyor.

Milliyet'in haberine göre "Adriano, Vagner Love'un adımlarını izliyor ve Beşiktaş ile sözleşmesini sonlandırmaya çalışıyor" başlığıyla verilen haberde 2019 Haziran'ında sözleşmesi biten futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya çalıştığı belirtildi.

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