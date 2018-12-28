Başkan Erdoğan Koç’u kabul etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriği hakkında ise bir bilgi verilmedi.
KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜLER
Haziran ayında F.Bahçe Başkanı olan Ali Koç, göreve geldikten sonra Başkan Erdoğan'ı ilk kez ziyaret etti.
BAKAN AKAR'I DA ZİYARET ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Erdoğan'a yaptığı ziyaret sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı da makamında ziyaret etti. Her iki kabul de basına kapalı gerçekleştirildi.
KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜLER
Haziran ayında F.Bahçe Başkanı olan Ali Koç, göreve geldikten sonra Başkan Erdoğan'ı ilk kez ziyaret etti.
BAKAN AKAR'I DA ZİYARET ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Erdoğan'a yaptığı ziyaret sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı da makamında ziyaret etti. Her iki kabul de basına kapalı gerçekleştirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.