Bugünkü
Takvim

Sat Rodrigues’i al 'yu

Cimbom, 28 yaşındaki Rodrigues'i elden çıkartıp, Everton’dan 21 yaşındaki ’nun bonservisini almak istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 'in sistemine daha çok uyan Nijeryalı kanat forvet Onyekuru'nun bonservisini alarak, genç yıldızı ileride fazla ücrete satabilme ihtimalini de gözetiyor.



G.Saray transfer harekatına içeriden başlıyor... Cimbom, Teknik Direktör Fatih Terim'in de onayını aldıktan sonra operasyonun startını verdi. G.Saray özellikle İngiliz takımlarının gözdesi olan Rodrigues'i elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, elde edeceği gelirle Onyekuru'nun tapusunu alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSat Rodrigues’i al Onyekuru'yu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri