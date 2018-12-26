G.Saray transfer harekatına içeriden başlıyor... Cimbom, Teknik Direktör Fatih Terim'in de onayını aldıktan sonra operasyonun startını verdi. G.Saray özellikle İngiliz takımlarının gözdesi olan Rodrigues'i elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, elde edeceği gelirle Onyekuru'nun tapusunu alacak.
- Spor
- 26.12.2018
- Gazete
Sat Rodrigues’i al Onyekuru'yu
Cimbom, 28 yaşındaki Rodrigues'i elden çıkartıp, Everton’dan 21 yaşındaki Onyekuru’nun bonservisini almak istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Fatih Terim'in sistemine daha çok uyan Nijeryalı kanat forvet Onyekuru'nun bonservisini alarak, genç yıldızı ileride fazla ücrete satabilme ihtimalini de gözetiyor.
G.Saray transfer harekatına içeriden başlıyor... Cimbom, Teknik Direktör Fatih Terim'in de onayını aldıktan sonra operasyonun startını verdi. G.Saray özellikle İngiliz takımlarının gözdesi olan Rodrigues'i elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, elde edeceği gelirle Onyekuru'nun tapusunu alacak.
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